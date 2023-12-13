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Журналист Карлсон усомнился в своей способности стать вице-президентом США

Журналист Карлсон усомнился в своей способности стать вице-президентом США

Известный американский журналист, экс-ведущий канала Fox News Такер Карлсон предположил, что ему не хватит навыков для поста вице-президента в случае победы экс-лидера США Дональда Трампа на выборах в 2024 году.

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