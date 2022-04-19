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У «МЮ» 2 удара – 1 в створ – и 28,4% владения в игре с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» слабо провел игру с «Ливерпулем. В перенесенном матче 30-го тура АПЛ манкунианцы уступили со счетом 0:4 и лишь дважды пробили по воротам соперника, один из этих ударов пришелся в створ.

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