У «МЮ» 2 удара – 1 в створ – и 28,4% владения в игре с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» слабо провел игру с «Ливерпулем. В перенесенном матче 30-го тура АПЛ манкунианцы уступили со счетом 0:4 и лишь дважды пробили по воротам соперника, один из этих ударов пришелся в створ.