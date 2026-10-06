В Кузбассе задержаны подростки по делу о диверсии на железной дороге

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»). По видеозаписям из переписки и действий подростков установлено, что они снимали свои преступные деяния и отправляли записи куратору, после чего скрылись.
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