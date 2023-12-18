Вышел свежий тизер аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война” Ранее студия Pie...

Вышел свежий тизер аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война”Ранее студия Pierrot показала первый тизер третьей части продолжения аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война”, теперь же в сети появился полноценный трейлер, раскрывающий некоторые сюжетные детали и демонстрирующий как новых, так и старых персонажей истории.