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Вышел свежий тизер аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война” Ранее студия Pie...

Вышел свежий тизер аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война” Ранее студия Pie...

Вышел свежий тизер аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война”Ранее студия Pierrot показала первый тизер третьей части продолжения аниме “Блич: Тысячелетняя кровавая война”, теперь же в сети появился полноценный трейлер, раскрывающий некоторые сюжетные детали и демонстрирующий как новых, так и старых персонажей истории.

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