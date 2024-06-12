Расчет ПТРК «Фагот» ВДВ сорвал ротацию пехоты ВСУ под Часовым Яром

Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» артиллерийского полка костромского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Часов Яр.
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