Российские войска выбили ВСУ из села в Запорожской области

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Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Лобковое в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.