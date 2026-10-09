"Путин не может сесть в Москве": Самолёты отряда "Россия" застряли из-за БПЛА?

Судя по всему, самолёты лётного отряда "Россия" с делегацией во главе с президентом Владимиром Путиным не смогли сесть в столице из-за атаки БПЛА.
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