В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на автобус пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 мирных жителей получили ранения и травмы в результате удара украинского беспилотного аппарата по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии