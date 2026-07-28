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Аргументы и Факты

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В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на автобус пострадали 19 человек

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на автобус пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 мирных жителей получили ранения и травмы в результате удара украинского беспилотного аппарата по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

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