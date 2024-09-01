Новоаннинцев приглашают присоединиться к Международному семейному дню благотворительности, который пройдёт 6 сентября на территории ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» (бывший детский дом).
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Новоаннинцев приглашают присоединиться к Международному семейному дню благотворительности, который пройдёт 6 сентября на территории ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» (бывший детский дом).