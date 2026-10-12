The Hollywood star released a repulsive memoir with details of sex with colleagues

Oscar-winning actor and producer, not just a star, but a true Hollywood legend, Michael Douglas, at the age of 82, released his memoirs One Helluva Ride ("Damn good Ride"), in which he revealed intimate details of many of his affairs with actresses and even his wife Catherine Zeta-Jones, which shocked and possibly alienated colleagues and critics.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым