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The Eurasia Daily news agency

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The Hollywood star released a repulsive memoir with details of sex with colleagues

The Hollywood star released a repulsive memoir with details of sex with colleagues

Oscar-winning actor and producer, not just a star, but a true Hollywood legend, Michael Douglas, at the age of 82, released his memoirs One Helluva Ride ("Damn good Ride"), in which he revealed intimate details of many of his affairs with actresses and even his wife Catherine Zeta-Jones, which shocked and possibly alienated colleagues and critics.

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