Столтенберг: страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность

Генсек альянса не стал вдаваться в подробности Государства, входящие в состав НАТО, обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph.
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