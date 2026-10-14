В Екатеринбурге на 4 дня перекроют дублёр Металлургов: 3 автобуса изменят маршрут

Из-за ремонта водопроводной камеры на дублёре улицы Металлургов с 14 по 17 октября автобусы № 06, 49 и 84 поедут в объезд, а остановки «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт» и «Детский центр» временно не будут работать.