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Спорт Уик-Энд

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«Ростов» покинул один из архитекторов его успехов последнего десятилетия

«Ростов» покинул один из архитекторов его успехов последнего десятилетия

«Ростов» сообщил, что спортивный директор клуба Алексей Рыскин завершил работу с «желто-синими». «На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью «Ростова», принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности.

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