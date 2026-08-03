Industrial Sector Rotation Fuels Highs as Key Support Is Tested E-mini Industrial Select Sector Futures CME_MINI_DL:XAI1! EdgeClear From AI Darlings to Real World Builders Sector rotation has been the dominant theme of 2026, and the industrial sector has been one of its biggest beneficiaries.
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