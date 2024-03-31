Мы сравнили 14 персонажей в первом сезоне сериала и в последнем. И нехило обалдели

Многие сериалы идут так долго, что актеры успевают вырасти или состариться. Но даже если реальные актеры выглядят как прежде, их герои все равно меняются — например, обретают уверенность в себе, как Мидж из «Удивительной миссис Мейзел», и это влияет на их внешний вид.