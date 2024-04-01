Мэр Харькова ответил на вопрос об эвакуации жителей города

Мэр Харькова Игорь Терехов пока не видит поводов для эвакуации жителей города. Так чиновник ответил на вопрос о необходимости переселить горожан в связи с увеличением интенсивности российского наступления.
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