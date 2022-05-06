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Премьер Венгрии Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла

Премьер Венгрии Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что его страна не поддержит санкции, предусматривающие ограничения в отношении церковных лидеров России, в частности - в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла, передает ТАСС.

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