Премьер Венгрии Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что его страна не поддержит санкции, предусматривающие ограничения в отношении церковных лидеров России, в частности - в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла, передает ТАСС.