В Европарламенте испугались песни российских школьниц

Оказалось, что главная проблема Европарламента – русские школьницы с их песней «Сигма-бой». Две девочки – одна из Санкт-Петербурга, другая из Москвы - 11 и 12 лет записали трек под названием «Сигма-бой», который стал мировым хитом.