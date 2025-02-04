В Европарламенте испугались песни российских школьниц

Оказалось, что главная проблема Европарламента – русские школьницы с их песней «Сигма-бой». Две девочки – одна из Санкт-Петербурга, другая из Москвы - 11 и 12 лет записали трек под названием «Сигма-бой», который стал мировым хитом.
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