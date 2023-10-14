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Хави Симонс о будущем в «ПСЖ»: «Я всем доволен в «Лейпциге», мы проводим замечательный сезон»

Хави Симонс о будущем в «ПСЖ»: «Я всем доволен в «Лейпциге», мы проводим замечательный сезон»

Хавбек парижан выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды до конца сезона. «Мое будущее в «ПСЖ»? Я всем доволен в «Лейпциге», мы проводим замечательный сезон», – сказал Симонс.

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