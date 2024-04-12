«Врастание плаценты в мочевой пузырь, большая маточная грыжа, несостоятельность рубцов матки»: врачи Ростовского НИИАП спасли ребёнка и сохранили пациентке матку и возможность рожать

Десятки врачей разных специальностей и средний медицинский персонал института акушерства и педиатрии Ростовского медицинского университета сохранили матку и возможность рожать пациентке с редкой патологией беременности, а также спасли жизнь ребёнку, сообщили «Медицинской России» в пресс-службе больницы.
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