«Врастание плаценты в мочевой пузырь, большая маточная грыжа, несостоятельность рубцов матки»: врачи Ростовского НИИАП спасли ребёнка и сохранили пациентке матку и возможность рожать

Десятки врачей разных специальностей и средний медицинский персонал института акушерства и педиатрии Ростовского медицинского университета сохранили матку и возможность рожать пациентке с редкой патологией беременности, а также спасли жизнь ребёнку, сообщили «Медицинской России» в пресс-службе больницы.