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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

«Врастание плаценты в мочевой пузырь, большая маточная грыжа, несостоятельность рубцов матки»: врачи Ростовского НИИАП спасли ребёнка и сохранили пациентке матку и возможность рожать

«Врастание плаценты в мочевой пузырь, большая маточная грыжа, несостоятельность рубцов матки»: врачи Ростовского НИИАП спасли ребёнка и сохранили пациентке матку и возможность рожать

Десятки врачей разных специальностей и средний медицинский персонал института акушерства и педиатрии Ростовского медицинского университета сохранили матку и возможность рожать пациентке с редкой патологией беременности, а также спасли жизнь ребёнку, сообщили «Медицинской России» в пресс-службе больницы.

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