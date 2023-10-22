Украинские войска высадились на левый берег Днепра в Херсонской области: почему это важно

Автор фото, EPA О статье Автор, Дженни Хилл Должность, Корреспондент Би-би-си, Украина Украинские военные на линии фронта говорят, что ВСУ не только перешли на оккупированную Россией территорию, но и, судя по всему, впервые заняли плацдарм на тщательно обороняемом левом берегу реки Днепр в Херсонской области.