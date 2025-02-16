Теннисист Медведев: надеюсь, что решение WADA по Синнеру станет прецедентом

Первая ракетка России Даниил Медведев выразил надежду, что теперь каждый спортсмен сможет договориться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении срока дисквалификации, как это сделал итальянец Янник Синнер.
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