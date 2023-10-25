Тэнасе – о деле Стояногло: «Издевались над человеком. Сознательно нарушили закон»

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе выступил с резкой критикой в адрес властей после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
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