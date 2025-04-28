«Нынешнюю модель можно изменить только указом президента»

В России строится жилье, которое не подходит для семей. Модель рынка и методы решения жилищной проблемы не соответствуют главному вызову, связанному с демографиейОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), народный архитектор России Андрей Боковчитайте на monocle.