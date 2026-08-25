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Царьград

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Напугавший челябинцев "космический поезд" снова появится в небе: когда смотреть

Напугавший челябинцев "космический поезд" снова появится в небе: когда смотреть

Астроном объяснил загадочную вереницу огней. Жители Челябинска и соседних регионов на днях стали свидетелями необычного астрономического зрелища — в вечернем небе одна за другой стройным рядом проплыли яркие светящиеся точки.

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