Напугавший челябинцев "космический поезд" снова появится в небе: когда смотреть

Астроном объяснил загадочную вереницу огней. Жители Челябинска и соседних регионов на днях стали свидетелями необычного астрономического зрелища — в вечернем небе одна за другой стройным рядом проплыли яркие светящиеся точки.
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