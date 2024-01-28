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iDNES: События в мире можно считать третьей мировой войной

iDNES: События в мире можно считать третьей мировой войной

В нынешней ситуации на международной арене можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны. Об этом в публикации для сайта iDNES сообщил эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс.

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