Темная магия и дьявольская сделка: раскрыты эзотерические практики Елены Блиновской Елена ГалицкаяИзвестная инфобизнесмен и блогер Елена Блиновская оказалась в центре скандала, когда таролог и парапсихолог Татьяна Бельская обвинила её в использовании темной магии и сделке с дьяволом.