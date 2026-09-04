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Девушка

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Бьюти-новинки конца лета: мой личный гид по самым желанным средствам сезона

Бьюти-новинки конца лета: мой личный гид по самым желанным средствам сезона

Конец лета — время, когда косметический мир словно взрывается яркими премьерами. Каждый год я с нетерпением жду этого момента, чтобы изучить, что приготовили бренды, и выбрать то, что действительно заслуживает внимания.

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