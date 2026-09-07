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Германия поворачивает вправо: что победа АдГ значит для России

Германия поворачивает вправо: что победа АдГ значит для России

В партии заявили, что намерены использовать успех на федеральном уровне для отмены антироссийских санкцийПартия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала историческую победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт, набрав рекордные 43,8% голосов.

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