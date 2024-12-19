На Украине обыскивают секс-моделей

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины начали приходить к пользователям OnlyFans с обысками в рамках уголовного дела, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
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