Кеосаян начал реагировать на свет и звук после 4 месяцев комы — СМИ

Журналисты рассказали подробности о состоянии Тиграна Кеосаяна. СМИ: Тигран Кеосаян в коме, но начал реагировать на свет и звук Состояние режиссёра Тиграна Кеосаяна, находящегося в медикаментозной коме, вызывает осторожную надежду у врачей.