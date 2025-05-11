Кеосаян начал реагировать на свет и звук после 4 месяцев комы — СМИ

Журналисты рассказали подробности о состоянии Тиграна Кеосаяна. СМИ: Тигран Кеосаян в коме, но начал реагировать на свет и звук Состояние режиссёра Тиграна Кеосаяна, находящегося в медикаментозной коме, вызывает осторожную надежду у врачей.
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