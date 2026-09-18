Бүген Казанда Укытучыга һәйкәл ачылды. Тантанада Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин һәм педагогика хезмәт ветераннары катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым