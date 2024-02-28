СК расследует дело после инцидента с бойцами СВО, которых не пустили в кафе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица сети предприятий общепита не пустила участников спецоперации по защите Донбасса в заведение, сообщили в Telegram-канале СК России.
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