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СК расследует дело после инцидента с бойцами СВО, которых не пустили в кафе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица сети предприятий общепита не пустила участников спецоперации по защите Донбасса в заведение, сообщили в Telegram-канале СК России.

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