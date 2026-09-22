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Рязанские новости

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С 1 октября изменятся тарифы на проезд по рязанскому плтному путепроводу

С 1 октября изменятся тарифы на проезд по рязанскому плтному путепроводу

С 1 октября в Рязани изменят тарифы проезда по путепроводу в Соколовке. Бесплатный проезд для легковых авто до 2,1 метра сохранится ночью.

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