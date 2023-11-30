Разбитые тарелки, красные трусы и другие новогодние ритуалы, которые приносят счастье

Новогодние ритуалы, которые приносят счастье С Новым годом люди связывают самые светлые надежды на будущее, а чтобы они сбылись стараются придерживаться различных новогодних разнообразных традиций и ритуалов.
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