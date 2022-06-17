Представитель Боснии и Герцеговины признал отсутствие альтернатив газу РФ

Российским энергоресурсам альтернатив нет, завил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.