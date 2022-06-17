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Представитель Боснии и Герцеговины признал отсутствие альтернатив газу РФ

Представитель Боснии и Герцеговины признал отсутствие альтернатив газу РФ

Российским энергоресурсам альтернатив нет, завил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.

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