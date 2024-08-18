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Арестович*: Попытки прорыва в Курскую область обернутся для ВСУ проблемами

Арестович*: Попытки прорыва в Курскую область обернутся для ВСУ проблемами

Бывший советник администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил, что попытки прорыва ВСУ в Курскую область обернутся для них полной потерей контроля над территориями в покровском направлении ДНР.

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