Арестович*: Попытки прорыва в Курскую область обернутся для ВСУ проблемами

Бывший советник администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил, что попытки прорыва ВСУ в Курскую область обернутся для них полной потерей контроля над территориями в покровском направлении ДНР.
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