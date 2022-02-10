Во Владивостоке осталось всего 4 фирменных магазина «Приморского кондитера»

Накануне празднования Нового года владивостокцы обнаружили, что в большинстве фирменных точек «Приморского кондитера» в продаже не осталось ни единой коробки известных на всю страну конфет «Птичье молоко» (современное название «Приморские»).
Накануне празднования Нового года владивостокцы обнаружили, что в большинстве фирменных точек «Приморского кондитера» в продаже не осталось ни единой коробки известных на всю страну конфет «Птичье молоко» (современное название «Приморские»).
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