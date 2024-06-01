МО РФ сообщило о групповом ударе по энергетическим объектам Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт.