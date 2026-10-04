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Бойкова — о приглашении на этап Гран-при ISU в Анже: нам до сих пор никто не сказал

Бойкова — о приглашении на этап Гран-при ISU в Анже: нам до сих пор никто не сказал

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, отреагировала на новость о приглашении на этап Гран-при ISU в Анже (Франция).

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