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Археологи обнаружили захоронения колдунов эпохи античного Рима?

Археологи обнаружили захоронения колдунов эпохи античного Рима?

Французские археологи нашли десятки захоронений эпохи Римской империи в городе Орлеан. Во многих из них оказались свинцовые таблички с проклятиями, причем как минимум одна из них была написана на ныне исчезнувшем галльском языке.

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