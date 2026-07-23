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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис считает, что «Спартак» не выиграет титул: «За чемпионство будут бороться три команды – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА»

Андрей Канчельскис считает, что чемпионом «Спартаку» не быть. «К числу фаворитов РПЛ отношу все те же клубы: «Зенит», «Краснодар», « Спартак », « Динамо », ЦСКА, «Локомотив».

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