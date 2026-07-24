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Царьград

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Министр энергетики США заявил о намерении вернуть лидерство в атомной сфере

Министр энергетики США заявил о намерении вернуть лидерство в атомной сфере

США намерены вернуть лидерство в атомной отрасли после застоя, заявил министр энергетики Крис Райт. Президент США Дональд Трамп поддержал эту цель.

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