Путин подписал указ о депортации жителей бывших территорий Украины за отказ присягнуть России

Жителей бывших регионов Украины, которые выступают за «насильственное изменение основ конституционного строя» в России, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в «несанкционированных» акциях, будут депортировать.
Жителей бывших регионов Украины, которые выступают за «насильственное изменение основ конституционного строя» в России, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в «несанкционированных» акциях, будут депортировать.
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