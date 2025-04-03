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Парламентская газета

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Товары на маркетплейсах обяжут сопровождать сертификатами

Товары на маркетплейсах обяжут сопровождать сертификатами

Проект закона «О платформенной экономике», который призван сделать более прозрачными отношения между потребителями, производителями и продавцами товаров, а также теми, кто оказывает услуги, проходит итоговые согласования.

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