Товары на маркетплейсах обяжут сопровождать сертификатами

Проект закона «О платформенной экономике», который призван сделать более прозрачными отношения между потребителями, производителями и продавцами товаров, а также теми, кто оказывает услуги, проходит итоговые согласования.
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