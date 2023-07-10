Крымское информационное агентство

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Туристка попала в больницу после прогулки по мысу Капчик в Новом Свете

Туристка попала в больницу после прогулки по мысу Капчик в Новом Свете

Вчера днём женщина, прогуливаясь по мысу Капчик (пгт. Новый Свет), оступилась и травмировала ногу. Фото: пресс-служба МЧС по РКПо прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую на сыпучем грунте мыса Капчик и оказали ей первую помощь.

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