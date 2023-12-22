В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Ростовской области поздравили детей с наступающим Новым годом

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по вопросам приема в гражданство Российской Федерации и выдачи паспортов отдельной категории граждан в гуманитарных целях ГУ МВД России по Ростовской области посетили центр помощи детям в Мясниковском районе.
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