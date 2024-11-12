В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали парочку «закладчиков» с крупной партией зелья. Мужчина и женщина сидели в машине на «аварийке» в сильном наркоопьянении.
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В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали парочку «закладчиков» с крупной партией зелья. Мужчина и женщина сидели в машине на «аварийке» в сильном наркоопьянении.