CNN: Трамп начал переговоры о тарифах с Вьетнамом, Индией и Израилем

Президент США Дональд Трамп провел контакты с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу в целях предполагаемого смягчения пошлин в отношении этих стран на фоне протекционистской политики Белого дома.
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