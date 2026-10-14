ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

35 подписчиков

Нефтяной шок: МЭА прогнозирует обвал спроса на 2,6 млн б/с в 2026 году из‑за конфликта на Ближнем Востоке

Нефтяной шок: МЭА прогнозирует обвал спроса на 2,6 млн б/с в 2026 году из‑за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на нефть в 2026 году на 100 тыс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым